В Подмосковье у москвича изъяли более 300 патронов

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в подмосковной деревне Каменка изъяли у жителя Москвы более 300 патронов к огнестрельному нарезному оружию различных калибров. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в деревне Каменка задержан 45-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов. В хозяйственной постройке и гараже на его дачном участке полицейскими обнаружены и изъяты 316 предметов, конструктивно схожих с патронами", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что патроны относятся к категории боеприпасов к огнестрельному нарезному оружию различных калибров и пригодны для стрельбы. "Мужчина пояснил, что приобрел патроны в 2020 году", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело (ст. 222 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.