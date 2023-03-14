Житель Калмыкии получил тюремный срок за убийство женщины и покушение на ребенка

Суд приговорил его к 12 годам колонии

ЭЛИСТА, 14 марта. /ТАСС/. Элистинский городской суд приговорил жителя Калмыкии к 12 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы и покушение на убийство ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"52-летний житель поселка Аршан Элисты признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Убийство", "Причинение тяжкого вреда здоровью"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком один год", - говорится в сообщении.

В судебном заседании мужчина вину полностью признал и раскаялся в содеянном, уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.

Судом установлено, что житель Калмыкии в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей сожительницей ножом нанес ей не менее 21 удара в различные части тела, женщина скончалась на месте происшествия. Разозлившись после вопроса 16-летнего соседа о случившемся, он нанес ему ножом удар в живот, но юноша успел выбежать во двор дома и позвать на помощь. Благодаря медработникам подросток остался жив, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи в июле прошлого года возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении жителя поселка Аршан, который подозревается в убийстве женщины и покушении на убийство 16-летнего ребенка.