Один из крупнейших банков на Урале подвергся DDoS-атаке

Сотрудники Уральского банка реконструкции и развития работают над восстановлением бесперебойности процессов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Пользователи Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) испытывают проблемы со входом на страницы сервисов кредитной организации из-за DDoS-атаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"УБРиР отражает DDoS-атаку. Основные системы работают в штатном режиме, средства клиентов надежно защищены и остаются в безопасности. Ситуация под контролем, однако наблюдается проблема со входом на сайт банка, в мобильный и интернет-банк", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники кредитной организации работают над восстановлением бесперебойности процессов. "Мы делаем все возможное для оперативного обеспечения доступа к ресурсам банка", - добавили в УБРиР.

Уральский банк реконструкции и развития является одним из 30 крупнейших банков России. Зарегистрирован в Екатеринбурге.