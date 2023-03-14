В Самарской области из-за паводка оказались подтоплены 26 домов

Подтопления также зафиксировали на территориях 203 приусадебных участков и 3 участков автомобильных дорог

САМАРА, 14 марта. /ТАСС/. Паводок привел к подтоплению 26 домов, более 200 приусадебных участков и нескольких автомобильных дорог в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 14 марта, на территории 13 районов Самарской области подтоплено 5 низководных мостов, 26 домов, 203 приусадебных участка и 3 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Подтопления коснулись 24 жилых домов и двух нежилых помещений в Ставропольском, Шигонском, Волжском, Красноармейском, Безенчукском и Сызранском муниципальных районах.

Подтопления приусадебных участков произошли в основном в Ставропольском районе, где паводок пришел на 99 участков. Помимо этих территорий, подтопления произошли в Красноярском, Пестравском, Приволжском, районах и городском округе Жигулевск.

В перечисленных районах для мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа ГУ МЧС по Самарской области и применяется беспилотная авиация. Ситуация находится на особом контроле, отметили в пресс-службе ведомства.

В понедельник на оперативном совещании в областном правительстве начальник регионального главка МЧС Олег Бойко отмечал, что в регионе подтоплено 3 частных дома, 62 приусадебных участка и 3 моста.