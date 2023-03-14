В Иркутске при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадал один человек

В салоне маршрутного транспортного средства в момент ДТП находились 20 пассажиров

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Рейсовый автобус, в салоне которого было 20 пассажиров, и грузовой автомобиль столкнулись во вторник в Иркутске. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"На улице Трактовой областного центра произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля Volvo. По предварительной информации, в салоне маршрутного транспортного средства находились 20 пассажиров. Один из них - женщина, обратилась за медицинской помощью. Водители не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают инспекторы ДПС.