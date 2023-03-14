В Калужской области выявили факты незаконной миграции с оформлением фиктивного отцовства

Возбуждено уголовное дело, число его фигурантов пока не сообщается

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Калужская полиция выявила факты незаконной миграции, когда иностранцы получали вид на жительство, оформляя фиктивное отцовство, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"Установлена схема, по которой иностранцы, оформляя отцовство, получали вид на жительство. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), стали несколько человек, их число пока не раскрывается в интересах следствия", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела - мужчина и женщина - находили в Калужской области неполные семьи без отцов, чтобы с их помощью иностранцы приобретали миграционный статус. Организаторы канала получали за свою работу материальное вознаграждение, уточнили в пресс-службе.

В феврале 2022 года Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, из-за высокого уровня незаконной миграции. За год в регионе в 7,5 раза сократился миграционный прирост, в 2 раза стало меньше браков с иностранцами. В СПЧ заявили, что калужский опыт борьбы с незаконной миграцией применят в других российских регионах.