На Урале осудили на 5,5 года колонии мужчину, из-за которого в пожаре погибли два человека

По информации пресс-службы суда, также было уничтожено имущество одного из жильцов на общую сумму более 730 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал виновным и приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима за поджог жилого дома, при пожаре в котором погибли два человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Суд признал Юрия Балахнина виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в феврале 2022 года мужчина, будучи пьяным, поджег мусорный пакет около стены деревянного многоквартирного дома на улице Отдыха в Екатеринбурге. В результате от отравления угарным газом погибли два человека - мужчина и женщина. Также было уничтожено имущество одного из жильцов на общую сумму более 730 тыс. рублей.

"По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами только по процессуальным основаниям. Вердикт коллегии присяжных заседателей по вопросам виновности или невиновности подсудимых обжалованию не подлежит", - пояснили в пресс-службе.