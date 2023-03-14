Суд в Москве назначил от 8,5 до 12 лет колонии приезжим за избиение мужчины в поезде метро

Инцидент произошел в начале октября 2021 года на Арбатско-Покровской линии метро после того, как пассажир заступился за девушку

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет лишения свободы троих уроженцев Дагестана, избивших мужчину в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро после того, как тот заступился за девушку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Магамали Ханмагомедова по ч. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений), ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Лилия Базвалова. Подельник Ханмагомедова Ибрагим Мусалаев признан виновным в покушении на убийство, нападении на полицейского и в угрозе убийством. Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Третий фигурант дела Гасан Залибеков признан виновным только в попытке убийства, ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Всем осужденным назначено также ограничение свободы на 1 год.

В начале октября 2021 года на перегоне от станции "Измайловская" до станции "Первомайская" жители Дагестана начали нецензурно выражаться в адрес женщин и угрожать одной из них. Пассажир Роман Ковалев сделал мужчинам замечание, те его избили. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить Ковалева ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Расследованием уголовного дела занимался центральный аппарат СК России. Изначально дело в отношении нападавших было возбуждено по ст. УК РФ "Хулиганство", но позже его переквалифицировали на покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Ранее Ханмагомедов был судим за кражу велосипеда в Москве, он получил за это год лишения свободы условно.