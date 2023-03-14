В Исламабаде приостановили действие ордера на арест экс-премьера Пакистана

По данным местных СМИ, против Имрана Хана возбуждены около 37 уголовных дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения почти по всем уголовным статьям от госизмены и терроризма до богохульства

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. Окружной суд Исламабада во вторник приостановил до 16 марта действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по обвинению в угрозах и использованию "нецензурной лексики" в отношении женщины-судьи и представителей полиции. Как сообщила газета Dawn, действие ордера приостановлено по просьбе защиты Хана.

В понедельник окружной суд распорядился задержать бывшего главу правительства без права освобождения под залог до 29 марта. На прошлой неделе Хан не явился на заседание суда по делу о продаже им иностранных подарков. Адвокаты экс-премьера объяснили это плохим самочувствием подзащитного и инвалидностью, полученной в результате покушения, совершенного на него в ноябре 2022 года.

По данным местных СМИ, против Хана в различных судебных инстанциях страны возбуждены по меньшей мере 37 уголовных дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения почти по всем уголовным статьям от госизмены и терроризма до богохульства. Адвокаты политика добились снятия наиболее серьезных обвинений и предъявили встречные иски властям.

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от участия в выборах и лишила его права занимать государственные должности сроком на пять лет из-за некорректного заполнения декларации о доходах в период исполнения обязанностей премьер-министра. Решение об этом было принято ввиду подозрений в присвоении Ханом 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.), вырученных от продажи иностранных подарков.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.