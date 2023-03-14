14 марта, 11:46

Жителя Кемеровской области приговорили к 10 годам колонии за изнасилование дочери

По данным следователей, мужчина дважды изнасиловал девочку в период с ноября 2021-го по февраль 2022 года

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Кемеровский суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за изнасилование пятнадцатилетней дочери. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что в период с ноября 2021-го по февраль 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения дважды изнасиловал дочь. Девочка рассказала об этом родственникам, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина был заключен под стражу, сотрудничать со следствием отказался, проведенная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила его вменяемость. 

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РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
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