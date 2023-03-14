В Приморье школьник получил огнестрельное ранение во время игры с братом

Пострадавшего госпитализировали

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. В Приморье 10-летний школьник получил огнестрельное ранение, когда играл со старшим братом. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

"Следственное управление возбудило уголовное дело по факту ранения ребенка. Самостоятельно, без спроса родителей и в их отсутствие, дети взяли травматический пистолет. Один [ребенок] выстрелил в другого случайно", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что игравшие дети - братья.

Пострадавший ребенок госпитализирован.