В трех районах Краснодарского края ограничили водоснабжение из-за аварии на водопроводе

Восстановительные работы планируется завершить до 20:00 мск

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Водоснабжение жителей Староминского, Щербиновского, и Кущевского районов Краснодарского края, а также Азовского района Ростовской области ограничено в связи с аварией на магистральном водопроводе, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края.

"Ограничено водоснабжение потребителей Староминского, Щербиновского, Азовского РО (Ростовской области, - прим. ТАСС) и Кущевского районов. В работе задействовано: 6 единиц техники, 12 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что причиной отключения стала авария на магистральном водопроводе, восстановительные работы проводят специалисты "Кубаньводкомплекс", завершить их планируется до 20:00 мск.