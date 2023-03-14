В Ярославской области выявили хищение около 30 млн рублей в фонде капремонта

Региональная прокуратура установила, что подрядные организации не выполняли несколько видов оплаченных работ по договорам, заключенным с областным фондом

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при проведении капитального ремонта многоквартирных домов возбудили в Ярославской области, сумма ущерба составила около 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По результатам проверки прокуратура области вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводила проверку совместно с региональными управлениями МВД и ФСБ России. Подрядные организации не выполняли несколько видов оплаченных работ по договорам, заключенным с фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Фонду и жителям региона был причинен ущерб на сумму около 30 млн рублей.

"В ходе проверки выявлены также нарушения конкурентных процедур, позволяющие обеспечить победу аффилированных подрядных организаций и препятствующие участию в закупочных мероприятиях иных претендентов", - уточнили в надзорном ведомстве.

Проводятся активные следственные действия, в том числе обыски по месту нахождения организаций в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, а также в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.