В Петровском районе Саратовской области начал спадать уровень воды

В районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Уровень воды в реке Медведице в Петровском районе Саратовской области, который больше других пострадал от паводка в регионе, начал спадать. Об этом сообщил во вторник начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"За прошедшие ночь и утро вода спала на 32 см. Спасателями областной службы спасения проводятся подрывные работы возле плотины, а также по улице 1 мая, из трех ледяных заторов один убран полностью. По поручению губернатора Романа Викторовича Бусаргина вместе с командой спасателей круглосуточно находимся здесь, на территории Петровска. <…> С известной долей осторожности можно сказать, что ситуация в Петровске стабилизируется и вода спадает", - сообщил Юрин.

Как сообщалось ранее, в результате паводка в районе подтопило 620 придомовых территорий, вода зашла в 35 домов. По информации правительства области, во вторник утром уровень воды в Медведице составлял более 3,8 м, с подтопленных территорий эвакуировали 32 человек, в том числе 10 детей. Организована доставка продуктов питания и медикаментов, подготовлены пункты временного размещения.

В понедельник вечером из-за роста уровня воды в районе объявили режим чрезвычайной ситуации.