Суд избрал домашний арест фигуранту дела о смерти девочки при падении ворот под Саратовом

Мера пресечения будет действовать 1 месяц 27 дней

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Саратовской области отправил под домашний арест 29-летнего бывшего директора компании "Энгельсремонт". Он стал обвиняемым по делу о смерти 10-летней девочки при падении футбольных ворот в Энгельсском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

"Прокуратура города Энгельса в суде поддержала ходатайство следователя об избрании 29-летнему местному жителю, являющемуся бывшим директором ООО "Энгельсремонт", меры пресечения. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 дней", - говорится в сообщении.

11 марта на спортплощадке в селе Титоренко Безымянского муниципального образования на девочку упали футбольные ворота. От полученных травм она умерла в больнице. По данным прокуратуры, у спортивной конструкции не было креплений, предусмотренных строительными нормами.

Как сообщалось ранее, по делу о смерти девочки проходит также глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района - по подозрению в халатности.