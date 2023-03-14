Около 150 тыс. человек могут попасть в зону паводка в Сибири в 2023 году

Пожароопасный период прогнозируется в макрорегионе на уровне среднемноголетних показателей

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Более 680 населенных пунктов, в которых проживают около 150 тыс. человек, могут попасть в зону подтопления в регионах Сибири в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО).

"По оценкам МЧС России, в 2023 году в регионах Сибири в зону паводка могут попасть более 680 населенных пунктов с населением около 150 тыс. человек, свыше 430 участков автодорог местного и регионального значения, а также более 220 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожароопасный период прогнозируется в макрорегионе на уровне среднемноголетних показателей, то есть высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Наиболее сложная обстановка с ландшафтными пожарами, которые больше всего угрожают населенным пунктам, может сложиться в апреле-начале мая.

"В связи с этим требуется принять исчерпывающие меры по сокращению рисков и уменьшению возможных последствий", - приводятся в сообщении слова полпреда в СФО Анатолия Серышева, сказанные на заседание Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в пресс-службе, по итогам прошедшего года работа системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири улучшилась. Благодаря этому в 2022 году удалось избежать масштабных подтоплений во всех субъектах округа. А благодаря введенному особому противопожарному режиму площадь лесных пожаров уменьшилась на 8% (по сравнению с 2021 годом), при этом большая их часть была потушена в первые сутки, уточнили в пресс-службе.

В перечень мероприятий регионы планируют также включить работу с системами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, подготовку пунктов временного размещения, создание запасов средств жизнеобеспечения, организацию контроля за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения и приусадебных участках.