В Мордовии 7 домов и 209 приусадебных участков подтопило из-за паводка

В зоне подтопления находятся семь мостов

ТАСС, 14 марта. Паводковые воды подтопили 7 мостов, 7 домов и более 200 приусадебных участков в Мордовии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Мордовии сохраняется неустойчивая погода. Дневное потепление сменяется небольшими морозами ночью, также ветер и осадки влияют на оперативную обстановку, связанную с природными рисками. По состоянию на 13:00 мск подтоплено 7 низководных мостов в 5 районах республики, 7 жилых домов и 209 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для борьбы с паводком сил и средств у региона достаточно.

По данным начальника Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Хлевиной, в этом году половодье началось бурно и интенсивно. Сохраняется еще достаточно глубокое промерзание почвы от 30 до 50 см по всей территории республики. "Именно поэтому ситуация, сложившаяся с таянием снега из-за положительных температур и выпадения осадков, привела к тому, что промерзание почвы не позволяет просачиваться воде", - приводятся слова Хлевиной.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Мордовия - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Юрий Белоуско, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, создана группировка сил и средств, которая составляет более 5 тыс. человек, более 1,5 тыс. единиц техники и около 100 плавсредств. Мониторинг обстановки ежедневно проводят с помощью беспилотных авиационных систем. В каждом районе республики проверяется состояние пунктов временного размещения для граждан и для домашнего скота.

По словам председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мордовии Андрея Наумова, в республике есть все, чтобы не допустить гибели или травм граждан в период половодья. В тех местах, где люди могут быть отрезаны от большой земли, подготовлены лодочные переправы.