14 марта, 13:16

В Таиланде с электростанции пропал радиоактивный цезий

National Power Plant 5A предложила вознаграждение за информацию о его нахождении

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Трубка, содержащая радиоактивный цезий, пропала с электростанции компании National Power Plant 5A в провинции Прачинбури. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По ее данным, пропала трубка с цезием-137, которая была помещена в башенный резервуар паровой электростанции. По словам полиции, неизвестно, когда пропала трубка, и куда она исчезла. Однако подчеркивается, что цезий-137 опасен для здоровья людей.

За информацию о нахождении трубки компания предложила вознаграждение, сообщает газета. 

Теги:
Таиланд
© Информационное агентство ТАСС
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