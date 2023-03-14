Под Саратовом избрали меры пресечения фигурантам дела о смерти ребенка при падении ворот

Главе Безымянского муниципального образования избрали запрет определенных действий

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Суд избрал меры пресечения двум обвиняемым по делу о смерти 10-летней девочки при падении ворот в Энгельсском районе Саратовской области. Главе Безымянского муниципального образования, обвиняемой в превышении полномочий, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Энгельса поддержала ходатайство следователя об избрании главе Безымянского муниципального образования меры пресечения. Она обвиняется в совершении преступления по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий") <…>. В ходе рассмотрения ходатайства следователя установлено, что обвиняемая ранее не судима, имеет постоянное место жительства и работы, положительно характеризуется. По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в прокуратуре.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области уточняет, что сначала чиновницу заподозрили в халатности. Обвинение ей предъявили по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее суд отправил под домашний арест на срок 1 месяц 27 дней бывшего директора компании "Энгельсремонт", которого обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.