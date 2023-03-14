14 марта, 13:33

В Иванове при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли два человека

Обстоятельства происшествия устанавливаются

ТАСС, 14 марта. Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Любимова в Иванове. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

"На пожаре погибли два человека - мужчина и женщина", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании в квартире на четвертом этаже жилого дома № 4 на улице Любимова поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по региону в 14:48 мск, в 15:11 мск пожар полностью ликвидировали. Огнем была повреждена мебель в квартире, обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Теги:
РоссияИвановская область
© Информационное агентство ТАСС
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