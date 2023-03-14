СК завершил дело в отношении обвиняемого в убийстве супруги жителя Рязани

В настоящее время уголовное дело находится в суде, где будет рассмотрено по существу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Александр Логунова, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ расследовано уголовное дело в отношении жителя города Рязани Александра Логунова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Убийство, изготовление и распространение порнографии с использованием сети Интернет"). По ходатайству следствия в отношении Логунова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2021 года Логунов в Рязани в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее. После этого, желая избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысья в Рязанской области. Кроме того, в 2016-2018 годах он распространял порнографические материалы в интернете. 7 октября прошлого года в пригороде Рязани обнаружено тело его супруги. Принадлежность останков Елене Логуновой подтверждена в ходе проведенных экспертиз. Обнаруженные украшения опознаны близким родственником Логуновой. В ходе дальнейшей работы по уголовному делу Логунов сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где спрятал тело погибшей.

"Следствием собраны достаточные доказательства его виновности. В настоящее время уголовное дело находится в суде, где будет рассмотрено по существу", - отметили в СК.