Суд приговорил к 2,5 года колонии виновника пожара в доме престарелых в Москве

В результате ЧП погибли шесть человек, 14 пострадали

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кунцевский районный суд Москвы назначил 2,5 года лишения свободы инженеру Александру Колодному, по вине которого произошел пожар в доме престарелых "Третий возраст", где погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил 36-летнего жителя столицы Александра Колодного к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Он осужден по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц")", - сказали в надзорном ведомстве. Суд также лишил Колодного права занимать должности, связанные с возложением ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности, на срок 2 года.

Как установило следствие, Колодный занимал должность главного инженера отдела эксплуатации АО "Третий возраст" и был ответственным за обеспечение пожарной безопасности. При этом в нарушение действующих противопожарных требований он допустил размещение в подвале дома престарелых дизельного котла с емкостью топливного бака 500 л и иные нарушения.

В результате 8 апреля 2020 года в здании произошел пожар. В частном пансионате жили и лечились в том числе маломобильные люди. Многие из них не смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 14 пострадали.