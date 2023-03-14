Мосгорсуд признал законным назначение принудительных работ по делу о гибели дочери Конкина

Суд также решил добавить Анне Андриановой наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией спортивных мероприятий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение назначить наказание в виде принудительных работ Анне Андриановой - владелице фитнес-клуба "Джамп", в бассейне которого утонула дочь актера Владимира Конкина София. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и решил изменить приговор незначительно. Оставить в силе решение назначить наказание в виде двух лет принудительных работ. Суд также решил добавить осужденной наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией спортивных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

София Конкина 22 сентября 2020 года утонула в бассейне фитнес-центра "Джамп". Пресненский суд Москвы 1 сентября прошлого года приговорил его владелицу Анну Андрианову к 2 годам принудительных работ, а также удовлетворил гражданский иск отца погибшей на 1,5 млн рублей. Прокуратура же просила назначить Андриановой пять лет колонии общего режима. В надзорном ведомстве сочли приговор первой инстанции слишком мягким и обжаловали его.