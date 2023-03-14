Жителей Астраханской области предупредили о запахе гари из-за возгорания камыша

Запах может распространиться на сутки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Запах гари из-за возгорания камыша и сухой растительности с учетом направлений ветра может распространиться на сутки на всей территории Астраханской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием сухой растительности и камыша, с учетом восточного и северо-восточного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари), на всей территории Астраханской области", - говорится в сообщении.