14 марта, 15:29

Жителей Астраханской области предупредили о запахе гари из-за возгорания камыша

Запах может распространиться на сутки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Запах гари из-за возгорания камыша и сухой растительности с учетом направлений ветра может распространиться на сутки на всей территории Астраханской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием сухой растительности и камыша, с учетом восточного и северо-восточного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари), на всей территории Астраханской области", - говорится в сообщении. 

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РоссияАстраханская область
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