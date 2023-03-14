В Лунинском районе Пензенской области из-за паводка оказались подтоплены более 100 домов

По словам главы администрации района Алексея Атясова, решается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации

ПЕНЗА, 14 марта. /ТАСС/. Подъем воды в реке Шукше в Лунинском районе Пензенской области привел к подтоплению 102 домовладений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Алексей Атясов.

"В течение дня выезжал на места подтопления в рабочем поселке Лунино. По состоянию на 14:00 вода в реке Шукше значительно поднялась, 102 домовладения подтоплено", - написал Атясов.

По его словам, сейчас принимается решение о введении чрезвычайной ситуации на территории района.

В связи с повышением температуры воздуха 9-10 марта в Пензенской области началось активное таяние снега, что привело к локальным подтоплениям. В регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.