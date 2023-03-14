В Сочи возбудили дело после смерти младенца в семье блогера-сыроеда

Проводится судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Следователи в Сочи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу, который умер до того, как его родители доставили в больницу. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК РФ по краю расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Установлено, что мать младенца с сожителем проживает в съемном жилье в поселке Вардане. По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что проводится судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка, проводятся необходимые следственные действия. "Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления А. К. Масловым поставлен на контроль", - резюмировали в следственном управлении.

Во вторник несколько Telegram-каналов распространили сообщения о гибели ребенка в семье блогера Максима Лютого, придерживающегося сыроедческого типа питания, и его супруги Оксаны из Санкт-Петербурга, которые год назад переехали в Сочи. В публикациях также говорится, что ребенок был рожден дома без медицинской помощи, а смерть младенца якобы могла наступить от пневмонии и истощения.