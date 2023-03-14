Полиция проверяет информацию о возможном отравлении студентки духами в Москве

Предварительно, опасных веществ в парфюмерной продукции обнаружено не было

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку по обращению матери 19-летней студентки о возможном отравлении ее дочери духами и устанавливают достоверность изложенных в нем фактов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы проводят проверку обращения, поступившего от матери 19-летней студентки одного из столичных колледжей. Женщина сообщила, что ее дочь якобы была отравлена духами", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что по словам заявительницы, флакон с парфюмом девушке преподнес незнакомый молодой человек, когда та, управляя автомобилем каршеринга, остановилась на дороге из-за затора. "В настоящее время полицейские проверяют достоверность сведений, изложенных в обращении. Выясняются маршрут движения машины студентки в день предполагаемого инцидента и другие обстоятельства", - подчеркнули в пресс-службе. Содержимое флакона направлено на исследование. По результатам будет принято процессуальное решение.

Судя по сообщениям Telegram-каналов, пробники на улице раздавали в качестве промо-акции, экспертиза показала, что внутри были спирт и парфюмерные отдушки.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, опасных веществ в парфюмерной продукции обнаружено не было, а девушка могла попасть в больницу на фоне психического расстройства.