Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Судно "Газпрома" обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе "Северного потока" в 30 км от места предыдущего теракта. Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что "Газпром" ранее получил разрешение от датских властей на исследование места взрыва на "Северном потоке", но не ограничился этим и арендованное компанией судно пошло дальше вдоль трубопровода.

"И на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв", - сказал Путин, отметив, что речь идет о самых уязвимых местах газопровода - стыках труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть - я не утверждаю, но может быть - заложено под трубопроводную систему", - подчеркнул президент РФ.