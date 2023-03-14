Рогов сообщил, что взорванный в Мелитополе автомобиль принадлежал местному предпринимателю

В экстренных службах уточнили, что Иван Ткач был ранен при взрыве

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Подорванный в Мелитополе автомобиль мог принадлежать местному предпринимателю Ивану Ткачу. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительной информации, взорванный в Мелитополе автомобиль - Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий местному предпринимателю Ивану Ткачу. Ему принадлежит одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на Украине выкладывали данные Ткача в публичный доступ, называя его "предателем" за сотрудничество с Россией.

Как уточнили журналистам в экстренных службах, Ткач был ранен при взрыве.

Ранее в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в Мелитополе. Уточняется, что была подорвана машина в районе Кировского рынка во дворе жилого дома. Мощность использованной самодельной взрывчатки составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Три человека получили ранения при подрыве автомобиля в Мелитополе, их госпитализировали.