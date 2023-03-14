ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР

По словам мэра, есть пострадавшие среди мирных жителей

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли во вторник центр города Брянки в ЛНР, среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Евгений Морозов.

"В 19:40 [мск] центр города подвергся обстрелу. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор. Есть пострадавшие среди мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

"Был прилет прямо в автодорогу напротив памятника Ленину в центре города, прямо в асфальт, в серединку попало. И чуть дальше к площади Ленина - второй разрыв. Один водитель такси тяжело ранен, сейчас в больнице ", - сообщил вице-мэр города Виктор Колесник агентству Луганскинформцентр. Он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление в здании швейной фабрики "Брянковчанка", а также в ближайших к зданию мэрии домах.