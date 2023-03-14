14 марта, 18:32,
обновлено 14 марта, 18:45

В Мелитополе от полученных ранений умер владелец взорванного автомобиля

Это был местный предприниматель Иван Ткач

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе, умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщили во вторник журналистам в экстренных службах региона.

"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", - сказал представитель служб.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее сообщил, что на Украине выкладывали данные Ткача в публичный доступ, называя его предателем за сотрудничество с Россией.

Ранее в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в Мелитополе. Уточняется, что была подорвана машина в районе Кировского рынка во дворе жилого дома. Мощность использованной самодельной взрывчатки составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве еще два человека были ранены: женщина и ребенок. 

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Россия
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