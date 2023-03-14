Сальдо рассказал о состоянии пострадавшего при покушении замглавы ВГА Каховского района

По словам врио губернатора Херсонской области, жизнь Виталия Гуры находится вне опасности

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Жизнь раненого 13 марта в результате покушения заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры находится вне опасности. Об этом сообщил во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Украинские террористы опять показали свое отвратительное лицо - в результате подлого покушения ранен заместитель главы Каховского района Виталий Гура. <...> К счастью, жизнь Виталия Гуры вне опасности. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, покушение на жизнь Гуры произошло в ответ на ликвидацию украинских военных в занятом Вооруженными силами Украины Херсоне. "Так им (украинской стороне - прим. ТАСС) припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились. Найдем и задержим", - заявил врио губернатора Херсонской области.

Ранее во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство заместителя главы ВГА Каховского района. По данным следствия, 13 марта неизвестный заложил в непосредственной близости от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате замглавы ВГА района получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.