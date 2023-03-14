14 марта, 19:29

Росприроднадзор потребовал от астраханской компании выплатить причиненный почвам ущерб

Сумма ущерба составила свыше 100 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор потребовал от компании "ЗВ Групп", которая вела в рамках нацпроекта работы на реке Ахтуба в Астраханской области, выплатить причиненный почвам ущерб от загрязнения нефтепродуктами. Сумма ущерба составила свыше 100 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Нарушения от деятельности компании, которую она вела на реке Ахтуба в районе села Болхуны Ахтубинского района, были выявлены в ходе совместной проверки Росприроднадзора и Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам лабораторных исследований в воде реки зарегистрировали превышение содержания нефтепродуктов и нитрит-ионов.

"Управлением был рассчитан размер ущерба, причиненного ООО "ЗВ Групп" почве в результате загрязнения нефтепродуктами. Он составил 101 тыс. 601 рубль. Ущерб предъявлен юридическому лицу для добровольной оплаты, в случае неоплаты данная сумма будет взыскиваться через суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректор компании за нарушение требований природоохранного законодательства привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 50 тыс. рублей.

Компания вела работы в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление реки Волги" нацпроекта "Экология" - "Расчистка рукава Ахтуба на территории Ахтубинского района Астраханской области", добавили в пресс-службе ведомства. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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