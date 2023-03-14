В Ростовской области теплоход под флагом Панамы сел на мель

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Теплоход "Tayga" под флагом Панамы во вторник сел на мель в Азовском районе Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Азовский район, Елизаветинский перекат, в 20:20 мск поступило сообщение о том, что теплоход "Tayga" (флаг Панама) сел на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и препятствий для движения судов нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж судна обеспечен продовольствием. Проводятся работы по привлечению буксиров для снятия его с мели.