14 марта, 19:49

В Ростовской области теплоход под флагом Панамы сел на мель

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Теплоход "Tayga" под флагом Панамы во вторник сел на мель в Азовском районе Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Азовский район, Елизаветинский перекат, в 20:20 мск поступило сообщение о том, что теплоход "Tayga" (флаг Панама) сел на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и препятствий для движения судов нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж судна обеспечен продовольствием. Проводятся работы по привлечению буксиров для снятия его с мели. 

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РоссияРостовская область
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