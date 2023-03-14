В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе "Кавказ" погибли два человека

Движение на участке автодороги организовано в штатном режиме

НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. В ДТП, которое произошло на трассе Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии (КБР) во вторник, погибли два человека сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, 14 марта 2023 года около 21:00 мск на 432-м км автодороги "Кавказ" в Баксанском районе КБР недалеко от населенного пункта Дыгулыбгей произошло столкновение трех автомашин Kia Rio, Honda Accord и грузовой "Газели". В результате столкновения на участке трассы Р-217 "Кавказ" в Баксанском районе травмы, несовместимые с жизнью, получили два водителя", - говорится в сообщении.

За рулем Kia Rio находился 32-летний житель Урванского района КБР, Honda Accord управлял 34-летний житель Баксанского района, водитель автомашины "Газель" - 27-летний мужчина из Ставропольского края.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили водители Kia Rio и Honda Accord. Третий водитель не пострадал.

Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались пятеро сотрудников ГУ МЧС РФ по КБР. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение на участке автодороги организовано в штатном режиме.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Баксанскому району. Госавтоинспекция МВД по КБР и ГУ МЧС России по КБР рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах", - добавили в ведомстве.