В Белгороде средства ПВО сбили три ракеты

Один из обломков попал в жилой сектор

БЕЛГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбиты три ракеты. Обломок попал в жилой сектор в Белгороде, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - написал он.

По его словам, все оперативные службы и глава Белгорода Валентин Демидов выехали на место. "Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место", - добавил губернатор.