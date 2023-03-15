В Костроме из-за проживания людей в аварийном доме возбудили уголовное дело о халатности

Администрация города переселяет жителей в маневренный жилищный фонд

КОСТРОМА, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности из-за проживания людей в аварийном доме в Костроме. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по обращению жителей многоквартирного дома на улице Ткачей города Костромы о проживании людей в аварийных условиях и непринятии мер к расселению (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году жители многоквартирного дома на улице Ткачей в Костроме сообщили в администрацию города о ненадлежащем техническом состоянии дома. Только в январе 2023 года было принято постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу, эксплуатация дома представляет опасность для жильцов.

"Бездействие должностных лиц администрации города Костромы и Государственной жилищной инспекции по Костромской области в период с 2019 по 2023 год создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в аварийном доме, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", - уточняет пресс-служба.

В настоящее время администрация переселяет жильцов дома в маневренный жилищный фонд. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, изъята техническая документация, ведутся допросы жильцов и должностных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.