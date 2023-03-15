Жительницу Москвы отправили в колонию за сбыт наркотиков в ДФО и Калининградской области

Женщина разослала почтовыми отправлениями более 6,8 кг запрещенных веществ

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Суд отправил в колонию жительницу Москвы из-за пересылки наркотиков в регионы Дальнего Востока и Калининградскую область. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

27-летнюю москвичку признали виновной в незаконной пересылке наркотических средств и прекурсоров в крупном размере через интернет организованной группой, в покушении на незаконный сбыт наркотиков и прекурсоров.

Женщина была участницей группы, созданной для сбыта наркотиков бесконтактным способом через интернет. По указаниям организатора она доставала из тайников наркотические средства, их прекурсоры и пересылала соучастникам для сбыта на территориях Хабаровского и Камчатского краев, Калининградской области.

Всего почтовыми отправлениями женщина разослала более 6,8 кг запрещенных веществ, уточняется в сообщении. Ее деятельность пресекли транспортные полицейские, во время задержания из незаконного оборота было изъято свыше 20 кг прекурсоров наркотиков. В ходе расследования дела женщина изобличила нескольких сообщников по заключенному досудебному соглашению.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суды уголовные дела в отношении других соучастников преступления, пять из которых уже осуждены к различным срокам лишения свободы.