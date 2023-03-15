Пострадавшего при взрыве газа в Чите мальчика транспортируют в Москву

Состояние ребенка стабильно тяжелое

ТАСС, 15 марта. Семилетний мальчик, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите, будет отправлен на лечение в Москву. Об этом сообщили ТАСС в среду в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.

"Состояние ребенка стабильно тяжелое. Принято решение о транспортировке пациента для продолжения лечения в Москву", - сообщили в министерстве, не уточнив, в какое медучреждение направят мальчика.

Состояние двух госпитализированных взрослых оценивается врачами как удовлетворительное, пока они находятся в больницах.