15 марта, 03:43

Пострадавшего при взрыве газа в Чите мальчика транспортируют в Москву

Состояние ребенка стабильно тяжелое

ТАСС, 15 марта. Семилетний мальчик, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите, будет отправлен на лечение в Москву. Об этом сообщили ТАСС в среду в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.

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"Состояние ребенка стабильно тяжелое. Принято решение о транспортировке пациента для продолжения лечения в Москву", - сообщили в министерстве, не уточнив, в какое медучреждение направят мальчика.

Состояние двух госпитализированных взрослых оценивается врачами как удовлетворительное, пока они находятся в больницах. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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