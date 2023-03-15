В ЛНР сообщили о двух обстрелах республики украинскими силовиками из РСЗО HIMARS за сутки

Ранения получил мирный житель Брянки

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Красный Луч и Брянка с применением РСЗО HIMARS (8 ракет)", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

В результате ударов ранения получил мирный житель Брянки. В Красном Луче огнем киевских силовиков повреждены здания недействующего профилактория шахты имени газеты "Известия" и детского лагеря "Юбилейный".