15 марта, 05:14

В Ростовской области теплоход самостоятельно снялся с мели

Судно направилось в порт Азов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Теплоход Tayga под флагом Панамы, севший на мель в Азовском районе Ростовской области, самостоятельно снялся с мели благодаря повышению уровня воды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 06:20 мск поступило сообщение о том, что теплоход Tayga (флаг Панама) в связи с повышением уровня воды самостоятельно снялся с мели. Направлен в порт Азов", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате инцидента, а также разлива нефтепродуктов и препятствий для движения судов нет. 

Теги:
РоссияРостовская область
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