Суд в Красноярске отпустил под домашний арест телеведущего, подозреваемого в мошенничестве

В отношении Максима Гуревича на период действия меры пресечения установлены определенные ограничения и запреты

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Красноярске изменил меру пресечения телеведущему, директору компании "Современное производство" Максиму Гуревичу, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

"Железнодорожный районный суд Красноярска 15 марта вынес постановление об изменении меры пресечения предпринимателю, известному телеведущему Красноярска Максиму Гуревичу с заключения под стражу на домашний арест на два месяца по 15 мая включительно. На период действия меры пресечения суд установил в отношении обвиняемого определенные ограничения и запреты", - говорится в сообщении.

Максим Гуревич и исполнительный директор компании "Современное производство" Екатерина Романюк были задержаны в середине января 2023 года. Гуревича арестовали до 16 марта, Романюк была отправлена под домашний арест.

По информации СК, Минспорт края выделил общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца" субсидию на проведение в декабре 2021 года церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. По версии следствия, компания "Современное производство" была субподрядной организацией по проведению награждения. Подозреваемые предоставляли в Минспорт фиктивные отчеты, где была завышена стоимость закупленных подарков и организации праздника, а часть работ не была выполнена. Следователи считают, что таким образом было похищено более 5 млн рублей бюджетных средств.