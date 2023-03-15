В Североморске восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии

Без отопления и воды ранее оставались более 11 тыс. человек

МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение и подачу горячей воды восстановили в Североморске Мурманской области после аварии, которая произошла днем и оставила без тепла и воды более 11 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что из-за аварии без отопления и горячей воды остались 66 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и гимназия. Отключения затронули более 11 тыс. жителей Североморска, что составляет четвертую часть горожан. На устранении аварии работала бригада из шести человек и четырех единиц техники.

Закрытое административно-территориальное образование Североморск расположено в 27 км к северу от Мурманска, является главной военно-морской базой сил Северного флота.