15 марта, 05:59

Четыре человека пострадали в массовой драке на юго-востоке Москвы

Инцидент произошел на Шарикоподшипниковской улице

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Драка произошла между мужчинами на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы, в результате четыре человека пострадали, двое задержаны. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о конфликте поступила в полицию утром во вторник. "Полицейские, прибыв на место, установили, что на Шарикоподшипниковской улице в районе дома 9 между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в результате четыре человека пострадали и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело (ст. 111 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что конфликт произошел между ремонтниками и дворниками, который перерос в драку с поножовщиной. Предварительно, причиной стал якобы похищенный инструмент. 

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