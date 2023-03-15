Четыре человека пострадали в массовой драке на юго-востоке Москвы

Инцидент произошел на Шарикоподшипниковской улице

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Драка произошла между мужчинами на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы, в результате четыре человека пострадали, двое задержаны. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о конфликте поступила в полицию утром во вторник. "Полицейские, прибыв на место, установили, что на Шарикоподшипниковской улице в районе дома 9 между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в результате четыре человека пострадали и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело (ст. 111 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что конфликт произошел между ремонтниками и дворниками, который перерос в драку с поножовщиной. Предварительно, причиной стал якобы похищенный инструмент.