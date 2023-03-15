Рогов рассказал о мощности взрывчатки, заложенной в машине в Мелитополе

Она составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Мощность взрывного устройства в автомобиле Toyota в Мелитополе, которое стало причиной гибели одного человека и ранения двоих, составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. <...> Целью покушения стал Иван Ткач - предприниматель, руководитель муниципального транспортного предприятия. От полученных травм чиновник скончался в больнице", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате подрыва также пострадала сотрудница предприятия Елена Сиващенко, которая была в автомобиле, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Также травмы лица получил местный житель Александр Зиновьев, который проходил мимо автомобиля в момент взрыва.

Во вторник вечером в экстренных службах региона сообщили о взрыве в центре Мелитополя. Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался в районе Кировского рынка во дворе жилого дома около 18:30 мск. Как ранее сообщал Рогов, мощность использованной самодельной взрывчатки составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.