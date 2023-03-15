В Белгороде начнут ремонт поврежденных при обстреле ВСУ домов и квартир

Повреждения получили 11 частных домов, 4 квартиры и 4 легковых автомобиля

БЕЛГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Восстановительные работы в Белгороде и Белгородском районе, где в результате ночного обстрела со стороны Украины было повреждены частные дома и квартиры, начнутся 15 марта. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня будет проведен повторный обход. Нужно посмотреть, чтобы ничего не упустили с точки зрения восстановления. Восстановительные работы начнем с сегодняшнего дня", - написал он.

В ночь на 15 марта Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу ВСУ, ПВО сбила три ракеты. Повреждения получили 11 частных домов, 4 квартиры и 4 легковых автомобиля. "Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - добавил Гладков.