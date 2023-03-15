15 марта, 06:36

Обвиняемого по делу о взрыве газа в Чите отправили под домашний арест

Мера пресечения избрана до 8 мая

ТАСС, 15 марта. Ингодинский районный суд Читы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении мастера "Читаоблгаза" по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в пригородном поселке Антипиха.

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"Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте Ингодинского районного суда.

Мастер службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" был задержан 13 марта, ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека").

  

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