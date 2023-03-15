В Сватове обнаружили около 60 мин, установленных ВСУ при помощи реактивных снарядов

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщал, что ВСУ обстреляли город ночью

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Около 60 немецких противотанковых мин обнаружено на данный момент в городе Сватово в ЛНР, который в ночь на среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли реактивными снарядами с блоками для их дистанционной постановки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На данный момент обнаружено порядка 60 мин", - написал он в Telegram-канале. Марочко также опубликовал фотографии обнаруженных на улицах города немецких мин AT2.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ в ночь на среду обстреляли город Сватово ракетами с блоками для дистанционной постановки противотанковых мин.

Это не первый раз, когда украинские войска проводят дистанционное минирования населенных пунктов ЛНР. В частности, в октябре прошлого года Марочко сообщал, что ВСУ применяли полученное от стран Запада вооружение для дистанционного минирования в районе Сватова.