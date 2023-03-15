В Оренбургской области мужчина получил пожизненный срок за убийство трех студенток

Преступление было совершено 30 сентября 2021 года

ТАСС, 15 марта. Суд в Орске приговорил Александра Лазарева к пожизненному заключению за изнасилование и убийство трех студенток в городе Гай в Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Лазарев в ночь на 30 сентября 2021 года проник в квартиру одного из домов в городе Гай, где изнасиловал и убил трех студенток в возрасте 17, 18 и 20 лет. После этого он поджег вещи в квартире и угнал автомобиль, но был задержан. Также следователи установили, что месяцем ранее Лазарев изнасиловал еще одну женщину.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера"), ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей и к другим лицам, соединенное с угрозой убийством"), ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"), ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба").