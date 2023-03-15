В Пермском крае осужденный совершил побег из колонии-поселения

Беглеца объявили в розыск

ТАСС, 15 марта. Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения, разыскивают в Пермском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"13 марта во время проведения дневной проверки было выявлено отсутствие осужденного 1962 года рождения, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ИК-1 ГУ ФСИН России по Пермскому краю. Во взаимодействии с правоохранительными органами для установления местонахождения самовольно покинувшего территорию учреждения проводится полный комплекс разыскных мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что осужденный имел положительные характеристики, в связи с чем суд изменил ему вид исправительного учреждения на колонию-поселения.

В пресс-службе уточнили, что в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя могут свободно передвигаться в границах поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено.